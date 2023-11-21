الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المايسترو مصطفى حلمي يجري بروفات حفل القومية العربية للموسيقى بالأوبرا (صور)

جانب من البروفات
جانب من البروفات

يواصل المايسترو مصطفى حلمي، قائد الفرقة القومية العربية للموسيقى، إجراء التحضيرات والبروفات الخاصة بحفل الفرقة المقرر إقامته بعد غد الخميس الموافق  23 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

رومانسيات غنائية للقومية بالاوبرا

فى السياق، قام المايسترو مصطفى حلمى، بالتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل، يضم باقة من أروع الاعمال الرومانسية لعمالقة الطرب الأصيل، منها والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح.

أداء كلا من المطربين أحمد عفت، منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين.

شروط حضور الحفل 

يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

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