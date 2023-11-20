الخميس.. "العربية للموسيقى" تحيي حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لإحياء حفل غنائي ضخم، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجارى.

برنامج حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

ومن المقرر ان يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير، وتقدم خلاله الفرقة مختارات من الأعمال الرومانسية منها والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح.

و الحفل من أداء كلا من المطربين منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

شروط حضور الحفل

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- ممنوع التصوير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظا عليه من الاندثار.