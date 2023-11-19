عرض عرائس "أكتوبر الذهبي" على مسرح أوبرا دمنهور.. غدًا

تستضيف أوبرا دمنهور عرض العرائس "أكتوبر الذهبي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين، في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في السادسة مساءً غدًا الإثنين، على مسرح أوبرا دمنهور.

تفاصيل عرض العرائس أكتوبر الذهبي

العرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي، كتابة كل من: رحمة محجوب - منار عز الدين - محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعي، سينوغرافيا شادى قطامش - اميرة عادل والمخرجان المنفذان هانى عز - رفعت ريان ويعكس حالة انسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التى تروى قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار ويتخللها مادة فيلمية مصورة.