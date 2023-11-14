الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور بمناسبة يوم الطفل العالمي

الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة

بمناسبة يوم الطفل العالمي وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وقطاع الإنتاج الثقافي، يستضيف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس وذلك في السابعة مساء يوم الخميس 16 نوفمبر.

تفاصيل عرض الليلة الكبيرة على مسرح أوبرا دمنهور

عرض الليلة الكبيرة الحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية.

يوم الطفل العالمي

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي اعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

الليلة الكبيرة دار أوبرا دمنهور اليوم العالمي للطفل دمنهور اوبريت الليلة الكبيرة

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