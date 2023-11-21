11 ألف طن.. رئيس الوزراء: مصر أوصلت مساعدات لغزة 4 أضعاف ما قدمته جميع دول العالم

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر قدمت لأهالي قطاع غزة مساعدات إنسانية وطبية أكثر مما قدمته جميع الدول أربع مرات، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مساعدات ودعمًل بما يقدر بـ11 ألفًا و200 طن مساعدات.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني ولأفراد الشعب المصري الذي نهض على الفور لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح ولم يغلق في أي وقت من الأوقات ولكن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للضرب أكثر من مرة، وهو ما أعاق دخول المساعدات ومصر تعمل مع القوى الدولية من أجل استمرار دعم وإدخال المساعدات عبر معبر رفح وهناك موقف دولي داعم للموقف المصري الآن والتي كان آخرها دخول الوقود.

كما قدم مدبولي التحية والتقدير للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وعرضه وثوابته الوطنية.