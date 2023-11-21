نائب محافظ القاهرة يتفقد المقار الانتخابية والمشروعات القائمة برمسيس والسبتية

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية المقبلة بتجهيز المقار الانتخابية واللجان المستقبلة للناخبين.

وقام اللواء إبراهيم عبدالهادي صباح اليوم بالمرور على مقار اللجان الانتخابية بحي الأزبكية لمتابعة إعداد المقار للعملية الانتخابية والتوجيه بما يلزم من تجهيزات أو استعدادات.

خطة محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية

وانتهت محافظة القاهرة من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة بجانب التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وكلفت محافظة القاهرة اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

كما تمت مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

وراعت محافظة القاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

جولة تفقدية لأعمال التطوير بمنطقة رمسيس

كما قام اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بجولة تفقدية بمنطقة التطوير بالسبتية في ظل أعمال تطوير ميدان رمسيس للوقوف على آخر المستجدات بالمشروع والتوجيه بما يلزم في هذا الشأن لسير العمل بيسر دون صعوبات.

المخطط التطويري للسبتية ورمسيس

كان كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أنه ستجرى عمليات تطوير بميدان رمسيس والمنطقة المجاورة لمحطة سكك حديد مصر، بإقامة موقف حضاري ضخم للسيارات والأتوبيسات، وإقامة مناطق خدمية وتجارية وسياحية في المكان العتيق

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المخطط الجديد سيحتوي على حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء، بجانب تطوير ما يستدعي من العقارات المجاورة لميدان رمسيس.

ولفت المصدر إلى أن عمليات التطوير سيراعي بها اتساق النسيج العمراني الموجود للأبنية باعتبارها طرازًا معماريًا متميزًا.

إعادة تخطيط منطقة ميدان رمسيس والسبتية

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة في وقت سابق، إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط، ونشر القرار الذي يحمل رقم 1924 لسنة 2023 بالعدد الصادر اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية.

كما نصت المادة الأولى من القرار على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات، وذلك تنفيذًا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/1/31 بالقرار رقم «28/01/23/16» بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى صورة كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 7087 بتاريخ 2022/3/7 للدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رغبة الدولة في تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته