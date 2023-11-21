جلوب سوكر: عمر فايد يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب

دخل عمر فايد، لاعب فريق نوفي بازار الصربي، في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب والمقدمة من "جلوب سوكر".

ويقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير المقبل.

ويتنافس فايد على الجائزة مع كلًا من: "جود بيلينجهام، ريال مدريد، فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، موسيس كايسيدو، تشيلسي، إدواردو كامافينجا، ريال مدريد، سيسار كاسادي، ليستر سيتي، عثمان ديوماندي، سبورتنج لشبونة، جيريمي دوكو، مانشستر سيتي، إيفان فيرجسون، برايتون ألبيون، إنزو فيرنانديز، تشيلسي، جافي، برشلونة، أردا جولر، ريال مدريد، يوشكو جفارديول، مانشستر سيتي، راسموس هويلوند، مانشستر يونايتد، جمال موسيالا، بايرن ميونخ، بيدري، برشلونة، أنطونيو سيلفا، بنفيكا، تشافي سيمونس، لايبزيج، ماتياس تيل، بايرن ميونخ، فلوران فيرتز، باير ليفركوزن، لامين يامال، برشلونة، وارين زايري إيمري، باريس سان جيرمان".



مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.

ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.