أستاذ العلوم السياسية: عصر نتنياهو انتهى وإن أجريت انتخابات سيكون خارج الحكومة

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إن هجوم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جيش الاحتلال هو نتيجة لما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، حيث إنه جاء في توقيت خطير، وذلك لكونهم في مرحلة حرب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنّ تصريحات نجل نتنياهو تُحسب على الحكومة الإسرائيلية، حيث إنه اتهم المحكمة الإدارية العليا في دولة الاحتلال بأنها كانت السبب في تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود، موضحًا أن نجل نتنياهو أشار إلى أن تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود هو ما تسبب في تأخير الرد الإسرائيلي على مقاتلي حماس في 7 أكتوبر.

ولفتت إلى أن الهجوم أثار حفيظة الكثيرين داخل جيش الاحتلال، وما يحدث تجاه والده من استطلاعات رأي يؤكد أن عصر نتنياهو انتهى وإن أجريت انتخابات سيكون خارج الحكومة.

واقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصلون إن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى.

ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.