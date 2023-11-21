رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس: الاحتلال يستهدف القضاء على الجيل القادم من المقاومين

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين دائمًا في حروبه، ولكن الحرب الحالية استهدفت النساء والأطفال بشكل خاص.

وقال "أحمد وفيق"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يستهدف قصف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات، ولذلك كان عدد النساء والأطفال هو الأكثر، متابعًا: قتل الاحتلال للنساء والأطفال يؤثر على الأجيال القادمة، موضحًا أن الاحتلال يستهدف القضاء على الجيل القادم من المقاومين الفلسطينيين.

وشدد رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس على أن إسرائيل ترى أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة وجميعهم مذنبون، لافتًا إلى أن إسرائيل تستهدف حدوث إبادة كاملة وجماعية في قطاع غزة.

ونوه رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية إلى أن إسرائيل فرضت على المنصات الإعلامية الكبرى أفكارها، وأصبح العالم لا يدين قتل المدنيين، موضحًا أن نتنياهو يعتبر هذه الحرب أخيرة، فهو يقاتل على سمعته وتاريخه، ويريد أن يعود لدولته زعيمًا وطنيًا وتاريخيًا وليس سجينًا قوميًا تاريخيًا، فهو يريد أن يقدم ويحقق إنجازًا كبيرًا كتوقيع أخير لحياته المهنية كزعيم سياسي.