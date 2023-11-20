الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير شئون إسرائيلية لـ القاهرة الإخبارية: 60% من الإسرائيليين يرفضون الحرب على غزة

غزة
غزة

قال خبير الشئون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، اليوم الإثنين، إن وفد التفاوض التابع لإسرائيل في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة هو من أشخاص مقربة بشكل شخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قد لا يريد صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف "جبارين"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية"، أن نتنياهو يخشى من أن الهدنة الصغيرة قد تمتد وتتسع وهو ليس من مصلحته إنهاء الحرب في غزة، مضيفًا أن نهاية الحرب تعني توجه الشارع الإسرائيلي إلى بنيامين نتنياهو وتطالب بسقوطه بسبب فشله في 7 أكتوبر وعدم استطاعته القيام بأي شيء في غزة.

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن أهالي الأسرى يرفضون القانون المقدم إلى الكنيست حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث يخشون على حياة أسراهم ولهم تخوفات دبلوماسية وسياسية، لافتًا إلى أن أغلب الإسرائيليين لا يريدون الحرب ولا يريدون عودة الاستيطان إلى قطاع غزة.

غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي قطاع غزة نتنياهو الهدنة

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