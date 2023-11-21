خاص.. وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة تكشف لـ «الدستور» مخطط «السحيلة»

قال خليل شعت مسئول وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة إن المخطط المعد لمنطقة السحيلة بمصر القديمة هو تأهيل المنطقة للمشروعات القائمة مثل كوبري العميد إبراهيم الرفاعي والمشروعات الجارية بالمنطقة التاريخية.

وأوضح شعت في تصريحات لـ"الدستور" أنه تتم في الوقت الحالي أعمال الحصر تمهيدا لتعويض المستحقين بالمنطقة.

القاهرة تسعى للانتهاء من المناطق غير العشوائية

وأكد مسئول وحدة تطوير العشوائيات أن محافظة القاهرة تسعى للانتهاء من المناطق غير المخطط لها والمدرجة كمناطق عشوائية ضمن خطة عمل محددة.

وتفقدت المهندسة چيهان، عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيةـ، واللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، الأعمال الجارية بـ كوبري العميد إبراهيم الرفاعي الجديد، وصولا إلى كورنيش النيل، وذلك للاطمئنان على سير العمل بمنطقة التطوير من جميع النواحي.

وأجرت نائب محافظ القاهرة جولة تفقدية على العقارات (ذات الخطورة الداهمة)، المطلة على منطقة التطوير وتهذيبها، وكل ما يخص التطوير من أعمال، وذلك في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

بدء أعمال الحصر بمنطقة السحيلة

وأعلنت محافظة القاهرة، بدء أعمال الحصر بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة جنوب القاهرة، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبحضور اللواء يحيى محمد الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وقام اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة الأمنية، والتنفيذية اليوم بالبدء في أعمال حصر منطقة السحلية تمهيدًا لتطويرها.

وأشار حي مصر القديمة، في بيانه، إلى أنه منطقة السحيلة سيتم إعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة للتطوير، وذلك تنفيذًا للمخططات المقترحة في هذا الشأن.

وأوضح أن الأعمال تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، تحقيقًا لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأكد أن أعمال التطوير وإعادة الإحياء لها دور كبير في جذب مزيد من الحركة السياحية للقاهرة التاريخية.

وتأتي جميع الأعمال في ظل توجيهات القيادة السياسية لمحافظة القاهرة لمتابعة تخطيط المناطق العشوائية وتسكين ذويها في مدن جديدة مستقبلة قاطني العشوائيات، حسب تكليفات الرئيس السيسي بحياة كريمة.