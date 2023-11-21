عدد سكانها 23.000 نسمة… أهم المعلومات عن كريات شمونة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف يشمل أهم المعلومات عن كريات شمونة مستوطنة إسرائيلية، بعد إصابة جنود إسرائيليين في استهداف مواقع عسكرية غرب المستوطنة مدفعية و3 مسيرات هجومية.

مستوطنة إسرائيلية في المنطقة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تقع على المنحدرات الغربية من سهل الحولة بالقرب من الحدود اللبنانية.

أنشأت المستوطنة في 1949 على انقاض قرية الخالصة العربية بعد تدميرها وتهجير أهلها عام 1948.

أول من أنشأ القرية كان البدو العرب من عشيرة الغوارنة وشكلوا أكثر سكانها.

فى عام 1945 كان سكانها يتألفون من 1820 مسلما و20 مسيحيا.

استقبلت المستوطنة في تسعينيات القرت الماضي عددا كبيرا من اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتي.

يبلغ عدد سكانها في الوقت الحالى أكثر من 23.000 نسمة.

مع تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني قررت إسرائيل إجلاء سكان المستوطنة.