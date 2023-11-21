"القاهرة الإخبارية": المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي يارون وعيترون اللبنانيتين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف أطراف بلدتي يارون وعيترون اللبنانيتين.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة" بالأسلحة، حيث يتمركز فيه جنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي.

استخدام صواريخ "بركان" من جانب حزب الله لاستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

كما أفاد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، أن استخدام صواريخ "بركان" من جانب حزب الله، بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي أصابت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، كان ردًا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن التصعيد من قبل حزب الله، كان بسبب استهداف مصنع في العمق اللبناني، بمدينة "النمطية"، والتي تعتبر خارج قواعد الاشتباك، الأمر الذي جعل قوات حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.