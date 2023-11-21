الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكريم 30 من أعضاء هيئة التدريس من المُشاركين ببرنامج بناء القدرات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

نظمت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عدة جلسات حوارية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo) الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهد حضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور شريف كشك إلى أن الجلسات النقاشية وورش العمل تناولت العديد من الموضوعات الهامة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولي ناقشت وظائف المستقبل وتأهيل طلاب الجامعات؛ لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة؛ لتأهيل جيل جديد من الكوادر القادرة على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

تسليط الضوء على إنجازات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية في البرامج التدريبية

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية، والتي جاءت بعنوان "تحديات الأمن السيبراني في التعليم العالي"  مناقشة ثرية حول أهمية نشر الوعي في الجامعات المصرية بالأمن السيبراني، وأهمية حماية البيانات، وكذلك التحديات من الهجمات السيبرانية، واختراق البيانات الهامة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية دمج المناهج الدراسية بتقنيات الأمن السيبراني الحديثة بالتعاون مع شُركاء الصناعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمعوقات برؤية التعليم العالي"، وتضمنت الجلسة مناقشة عدة محاور، منها أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت لا غنى عنها في العديد من المجالات، منها التعليم الجامعي والبحث العلمي، والابتكار، وكذلك أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الضروري وضع معايير لاستخدام تلك التطبيقات، وتتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في الجامعات والمعاهد؛ لوضع آليات العمل؛ لزيادة الوعي في المجتمع بتلك التقنيات، وكيفية استخدامها بشكل آمن.

txt

التعليم العالي: غلق المنشأة المسماة " الشروق أكاديمي" بمحافظة الإسكندرية

txt

وزير التعليم العالي يعرض تجربة مصر الفريدة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

txt

وزير التعليم العالى: مشروعات وابتكارات جامعة طنطا تسهم فى خدمة المجتمع

وخلال فعاليات المعرض، سيتم إلقاء الضوء على أهم إنجازات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية في البرامج التدريبية، والتي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعليم العالي.

هذا بالإضافة إلى تكريم 30 من أعضاء هيئة التدريس من المُشاركين ببرنامج بناء القدرات بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفسيسز (AWS) العالمية تقديرًا لجهودهم وتميزهم، ومنحهم (AWS Educate Badges)، حيث جاء هذا التكريم ضمن برنامج (MoHESR AWS Capacity Building)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إيمانًا بأهمية دورهم، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

جدير بالذكر أن معرض (ICT Cairo) الدولي شهد وجود نُخبة من الأساتذة، والباحثين، ومُمثلي الشركات العالمية؛ للمُشاركة والتفاعل وبحث أهم التحديات، فضلًا عن وضع الخُطط المُستقبلية في التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية المُتسارعة في العصر الحالي.

 

التحول الرقمي وزارة التعليم العالي القاهرة الدولي للتكنولوجيا ICT Cairo الذكاء الاصطناعي تأهيل طلاب الجامعات

الأكثر قراءة

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وانجي أمام النيابة العامة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

بيراميدز يكشف حقيقة عودة نجمي الفريق مجددا إلى نادي الزمالك (خاص)

الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

بتصفيق حاد لزعيم الأغلبية.. نواب البرلمان يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”