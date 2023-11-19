الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يعرض تجربة مصر الفريدة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

غادر الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى  إسكتلندا؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبرة السنوي "نحو العالمية Going Global" والذي سيُقام بمركز مؤتمرات أدنبرة الدولي في إسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ومن المُقرر أن يشارك الوزير في جلسة بعنوان: "نحو شراكات مستدامة تُسهم في تطوير التعليم"، وتتضمن الجلسة نقاشًا حول ما يعنيه التعليم العابر للحدود الوطنية ومدى قابلية تطويره واستدامته، كما سيعرض الوزير تجربة مصر الفريدة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عرض الخطة الاستراتيجية للوزارة والإتاحة والاستدامة والتحالفات الجامعية والشراكات الدولية، وكذلك سيتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتبادل الأفكار والأراء.

عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين المُشاركين في فعاليات المؤتمر وعدد من وفود الدول

كما سيعقد د. أيمن عاشور عدة لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين المُشاركين في فعاليات المؤتمر، وعدد من وفود الدول، وكذلك وفود الجامعات البريطانية المُشاركة في المؤتمر؛ للتباحث حول آليات تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجانبين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

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جدير بالذكر أن مؤتمر نحو العالمية "Going Global" هو مؤتمر سنوي يعقده المجلس الثقافي البريطاني، ويُعد منبرًا مفتوحًا لقادة التعليم الدولي لمناقشة مستقبل التعليم الإضافي والتعليم العالي، حيث يوفر المؤتمر منصة فريدة لتبادل المعرفة، وربط جداول الأعمال المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وتوفير شبكة عالمية لصانعي القرار والعاملين في مجال التعليم الدولي، ويستهدف استنباط خطة عمل بناءً على أدلة داعمة تُستمد من البحوث والحوارات الإقليمية ودعم قيادة الفكر العالمي.

 

شراكات مستدامة البعثة التعليمية المجلس الأعلى للجامعات أدنبرة الدولي في إسكتلندا نحو العالمية Going Global

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