وزير التعليم العالى: مشروعات وابتكارات جامعة طنطا تسهم فى خدمة المجتمع

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن شباب الجامعات لهم دور فعال وإيجابي خلال القوافل والمساهمات التي تنظمها الجامعات المختلفة، ويؤدون دورهم من منطلق تحمل المسئولية، مضيفًا أن العديد من المشروعات والابتكارات التي تقدمها جامعة طنطا تسهم في خدمة المجتمع ضمن منظومة متكاملة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا، والذي ينعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتنفيذيين بمحافظة الغربية.

وأشار الوزير إلى أن إقليم الدلتا يخدم ٢٠ مليون نسمة بعد إقليم القاهرة الكبرى، وهناك مساهمة كبيرة من الجامعات في المبادرات الرئاسية المختلفة، آخرها المساهمة التي تقدمها جامعة طنطا بتنظيم ١٠٠٠ قافلة تنطلق اليوم، تشارك فيها العديد من الكليات والجهات لتحسين البيئة، موجهًا الشكر لرؤساء الجامعات على هذا المجهود.

الاستراتيجية الوطنية تعد أحد أهم المبادئ الهامة التى تم إطلاقها

تابع الوزير: إن الاستراتيجية الوطنية تعد أحد أهم المبادئ الهامة التي تم إطلاقها، والجميع يسهمون في عرض هذه الاستراتيجية بشكل جيد، ونسير بخطى ثابتة تتكامل مع كافة المؤسسات الأخرى، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تقدم الخدمة لأكثر من ٥٨ مليون مواطن في أكثر من ٤ آلاف قرية على مستوى الجمهورية، وتعتبر شريان حياة رئيسيا في القرى المختلفة.

وأضاف أن هناك جانبا أكاديميا ومهنيا لإكساب الطالب المهارات الفنية المختلفة، معربًا عن سعادته لما شاهده من مجموعة ابتكارات قدمها طلاب الجامعة، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكل الطلاب الذين يقدمون ابتكارات جديدة تسهم في خدمة الصناعة المصرية.

فيما أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن تجربة المنتدى تجربة جيدة، مشيرًا إلى حجم المجهود الذي تقدمه جامعة طنطا والتي قدمت العديد من المبادرات والقوافل الطبية، ولم تكتفِ بذلك بل إن مستشفيات الجامعة تتحمل الكثير من استقبال الحالات الطارئة وقوائم الانتظار.

واستعرض الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إنجازات الجامعة في مجال خدمة المجتمع، ومبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية لبناء قدرات لدى الشركات والمصانع لتخفيض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.