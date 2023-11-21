الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة ويشيد بمشروع "ابدأ حلمك"

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ الوادي الجديد برئيس قصور الثقافة

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفاء بتخرج دفعة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل بالوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

 المشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيا

وأشاد محافظ  الوادي الجديد، بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيا، مقدما شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومثمنا جهود الوزارة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية 2023، والتي تستعد بعد حفل ابدأ حلمك لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الحالي.

من جهته؛ أكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل قدمته هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج عمل قدم برعاية وتوجيهات وزير الثقافة، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية، ويهدف لاكتشاف ورعاية موهوبي الوادي الجديد، مضيفا أنه تم تقديم عدد كبير من الفعاليات بالمحافظة على مدار العام منها احتفالات رمضان المركزية، وبعثة الجمع الميداني لأطلس المأثورات الشعبية، وأنشطة المسرح وغيرها، معربا عن سعادته بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم بناء الإنسان وفقا لبرامج العدالة الثقافية.

حفل تخرج "ابدأ حلمك" بالخارجة

وكان عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد قد شهدا ، مساء أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ووجه المدير الفني للمشروع الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة وأشاد بقرارها تقسيم المحافظة علي مرحلتين، الخارجة التي يتم تخريج دفعتها الليلة، وغدا تخريج دفعة الثانية بالداخلة. وعبر عن سعادته بالعرض الختامي للفرقة الذي يعد نموذجا فنيا.

 دفعة الخارجة  تقدم عرض "صورة"

أعقب ذلك قدمت دفعة الخارجة عرض "صورة"، نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور بمشاركة 40 متدربا من أبناء الخارجة، و قدم المتدربون لقطات فنية في العرض الغرض منها إظهار مهاراتهم وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر. وكان من بين اللقطات فقرة خصصت تضامنا مع فلسطين وأبناء غزة وصمودهم ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وفي الختام تم تبادل الدروع بين الهيئة والمحافظة، أعقبه تكريم التنفيذيين من الهيئة والمحافظة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وتكريم ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، وتكريم دفعة ابدأ حلمك من أبناء المدينة وتسليمهم شهادات التخرج والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.
 

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