الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

80 متدربًا من أبناء الوادي الجديد يعرضون أعمالهم في ختام "ابدأ حلمك"

مشروع إبدا حلمك
مشروع "إبدا حلمك"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح سينما هيبس، مساء الاثنين المقبل حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

وفي مساء الثلاثاء المقبل، يشهد مسرح قصر ثقافة موط تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023.

قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقتها الأدبية المركزية لعام 2022 -2023

على جانب آخر، أعلنت هيئة قصور الثقافة نتيجة المسابقة الأدبية المركزية لعام 2022/2023 في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، أدب الطفل والتى فاز بها 18 متسابقًا.

وجاءت نتيجة المسابقة أولاُ في مجال شعر العامية: 

• المركز الأول هناء محمد السيد السيد (الدقهلية) عن ديوان "شوارع دايخة ع العمدان"

• المركز الثاني محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف (بورسعيد) عن ديوان "ربع آدم"

• المركز الثالث محمود عصام جربو (الشرقية) عن ديوان "موسيقى الحجر".

◘ ثانيًا: مجال شعر الفصحى:

• المركز الأول طارق خالد غمري (الغربية) عن ديوان "قبيل ارتطام الوعل الساقط من أعلى الجبل".

• المركز الثاني لبنى إبراهيم عبد العزيز (البحيرة) عن ديوان "رصاصة تتلوى فى خط مستقيم"

• المركز الثالث زين العابدين محمد عبد الدايم (الأقصر) عن ديوان "وردة علمتنا التنقيب".

○ وفي مجال الرواية؛ فاز بالمركز الأول وليد مصطفى محمد (جنوب سيناء) عن روايته "شارميست".

• المركز الثاني جعفر حمدان مرعي (قنا) عن روايته "جفنة الدم"، المركز الثالث أبو الحارث عيد محمود (الفيوم) عن روايته "المجد الدرامي".

أما مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الأول محمد أحمد فؤاد (كفر الشيخ) عن مجموعته "نسيت نهاية القصة"، المركز الثاني فاز به كيرس چورج متروس (الجيزة) عن مجموعته القصصية "ديسكو"، المركز الثالث هويدا محمد تركي (كفر الشيخ) عن المجموعة القصصية "شهوة الغرق".

وفي مجال أدب الطفل فاز في المركز الثالث أحمد جمال صادق (قنا) عن كتابه "حلم سعيد"، المركز الثاني محمد إبراهيم فرحات (القاهرة) عن كتاب " لدي طلب أخير"، المركز الأول محمود عبد الله درويش (البحيرة) عن كتاب "همام ومغارة الأحلام". 

وفي مجال الدراسات النقدية؛ فاز بالمركز الأول محمود أحمد ذكري (القاهرة) عن كتاب "جدل الأمكنة وصراع الهويات - دراسة في رواية "الحب في المنفى"، المركز الثاني رامي مصطفى مصطفى هلال (كفر الشيخ) عن كتاب "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل- قراءات في السرد القصصي"، المركز الثالث رشا محمد محمد الفوّال (الدقهلية) عن كتاب "تشظيات القلق وسؤال الحرية.. قراءات جمالية في شعر العامية".

الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح سينما هيبس مشروع ابدأ حلمك مدينة الخارجة المسرح الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية

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