بعد وصولها لقائمة "زايد للكتاب".. "غواية الفناء" ترصد حكايات آل الجن عبر الإسكندرية والقاهرة

وصلت رواية "غواية الفناء.. ما تبقى من سيرة أبناء سرّي الجن" للكاتبة هالة صلاح الصياد، والصادرة عن منشورات صفصافة 2023، إلى القائمة الطويلة بفرع "المؤلف الشاب" بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ18، والتي تضمنت 15 عنوانا من 10 دول عربية؛ هي الإمارات العربية المتحدة، تونس، المملكة العربية السعودية، المغرب، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصا أدبية.

غواية الفناء

رواية شخصيات بامتياز، نتورط معهم منذ الصفحات الأولى، في حكي شديد البراعة ولغة سلسة، تأخذنا الكاتبة متنقلة بنا بين الأزمان والشخصيات والأماكن، بأحداث متعاقبة نكاد نلهث ونحن نتتبعها عبر فصول الرواية.

في سرد زمني متقطع تتداخل الحكايات منذ الخمسينات وحتى وقتنا الراهن، وبالخلفية هناك مقتطفات من مذكرات سرّي.

آلاء -الحفيدة- تحكي لنا تحولات ما جرى، سواء معها أو بالعائلة ككل، عبر الإسكندرية والقاهرة وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، نرى ونسمع ونعايش مع أبطال الرواية حيواتهم الصاخبة، نشهد دورات الزمن العاتية كقارب وسط الأمواج، ظهور أشخاص واختفاء آخرين، والأمور الحياتية التي تبدو اعتيادية؛ حب وزواج وطلاق وهجر وخذلان وموت، وفي وسط هذا كله محاولات داود للحفاظ على ملكيته وشراكته في فندق "متروبول" العريق بقلب الإسكندرية.

من أجواء الرواية نقرأ:

سبتمبر 1975

سري علي مصطفى محمد سليمان الجِن، بيت داود، الإسكندرية.

متى أضاف داود كل تلك المساحات الشاسعة إلى شقته؟ وأين بالله الحمام! يهرول سري بين جنبات الشقة مزنوقًا لدرجة أنه فكر في قضاء حاجته في ركن المطبخ! ولكنه تحامل واستكمل البحث عن الحمام، وحين وجده أخيرًا دَعس بقدمه الحافية شيء طريّ، لزج وكريه الملمس، ولما ألقى ببصره إليه، رأى قطعة ضخمة من البراز، وإذا به يكتشف أن الممر المفضي إلى المرحاض ملئ بقطع براز متنوعة الحجم والهيئة، وقام من نومه ممتعضًا، مزنوقًا. تطارده تلك الكوابيس كلما داهمه نداء الطبيعة وهو نائم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تعد جائزة "الشيخ زايد للكتاب" جائزة تمنح للإنجازاتِ النوعية والمتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، كما تدعم حركة الترجمة من خلال تكريم المؤلفين الذين ينتجون أعمالًا أدبية حول الثقافة والحضارة العربية باللغات المختلفة.