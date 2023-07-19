"غواية الفناء".. رواية جديدة للكاتبة هالة صلاح الصياد

صدر مؤخرا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع رواية "غواية الفناء.. ما تبقى من سيرة أبناء سري الجن" للكاتبة الروائية والمترجمة هالة صلاح الصياد، وجاءت الرواية في 406 صفحة من القطع المتوسط.

تأخذنا الرواية عبر تاريخ طويل متشابك، وتقاطعات زمنية وقدرية، لتحكي لنا عن سيرة آل سرّي، أو بشكل أدق سيرة آل داود الابن الأكبر لسرّي الجن.

تتناول الرواية عبر سرد زمني متقطع تتداخل الحكايات منذ الخمسينات وحتى وقتنا الراهن، وبالخلفية هناك مقتطفات من مذكرات سرّي. آلاء -الحفيدة- تحكي لنا تحولات ما جرى، سواء معها أو بالعائلة ككل. عبر الإسكندرية والقاهرة وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، نرى ونسمع ونعايش مع أبطال الرواية حيواتهم الصاخبة، نشهد دورات الزمن العاتية كقارب وسط الأمواج، ظهور أشخاص واختفاء آخرون، والأمور الحياتية التي تبدو اعتيادية؛ حب وزواج وطلاق وهجر وخذلان وموت. وفي وسط هذا كله محاولات داود للحفاظ على ملكيته وشراكته في فندق "متروبول" العريق في قلب الإسكندرية.

هي رواية شخصيات بامتياز، نتورط معهم منذ الصفحات الأولى في حكي شديد البراعة ولغة سلسة، تأخذنا الكاتبة متنقلة بنا بين الأزمان والشخصيات والأماكن بأحداث متعاقبة نكاد نلهث ونحن نتتبعها عبر فصول الرواية.

أما عن هالة صلاح الصياد: تخرجت من جامعة الإسكندرية 2006، ثم درست في مدرسة سينما الجيزويت حصل فيلمها القصير الأول على جائزة أفضل فيلم من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 2016 ، ثم حصل سيناريو فيلمها القصير الثاني "درة حلوة" على منحة إنتاج من مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حصلت على المركز الثاني في مسابقة قصص القاهرة القصيرة التي نظمها معهد جوته بالقاهرة 2015 صدر لها حتى الآن مجموعتان قصصيتان، ورواية "مخرج للطوارئ" عن دار صفصافة، والتي تعمل حاليًا على تحويلها إلى فيلم سينمائي حيث فاز السيناريو بجائزتين من ملتقى أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2022.