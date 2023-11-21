مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصلون إن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

سماع دوى انفجار شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

وسبق وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار في شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، جراء انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت مقر حركة فتح في المخيم، مشيرة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وذكر تليفزيون فلسطين، في وقت سابق، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة.

وأعلنت "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أمس، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار بمخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية.

فيما استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين، بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات، جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.