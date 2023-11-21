الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في بولاق للجنايات

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لمحكمة الجنايات.

وقال المتهمون أنهم استولوا على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، باستخدام الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.

 نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن ضبط شخصين؛ لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع" باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

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