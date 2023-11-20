الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بالشروق

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم قرارا باستمرا حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات الهاي كلاس في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم.

كانت أجهزة الأمن قد توصلت معلوماتها إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيًا لسرقة إطارات السيارات، وتمكنا من تنفيذ عدد من الوقائع وسرقة الإطارات وبيعاه بمقابل مبالغ مالية.

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تم إصدار إذن من النيابة عقب التأكد من صحة المعلومات وتم ضبطهمفي أحد الأكمنة، واعترف المتهمين بارتكاب وقائع السرقة، وأحيلا إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

قاضي المعارضات محكمة جنح الشروق وبد تشكيل عصابى تخصص سرقة إطارات السيارات اجهزة الامن

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