الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة 11 متهمًا فى قضية "خلية الشروق الثانية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الإثنين محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية".

ووجّه للمتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجّه للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وجّه للمتهمين من الأول حتى السابع، ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ووجّه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

الدائرة الأولي إرهاب محاكمة 11 متهما جماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى خلية الشروق الثانية

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