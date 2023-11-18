السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال إعادة محاكمة طبيب متهم بالإتجار في البشر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري، غدا الأحد إعادة محاكمة طبيب متهم بالإتجار في الأعضاء البشرية. 

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

 

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%.

محكمة جنايات القاهر المستشار محمد أحمد الجندي الاعضاء البشرية بالاتجار التجمع الخامس

مواد متعلقة

الحكم على 5 متهمين فى "اللجان النوعية بحلوان".. 2 مارس

استكمال محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية " لجلسة 2 ديسمبر

السجن 3 سنوات لـ متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه بالتجمع

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري

إحالة متهم بهتك عرض طفلة في القطامية للمحاكمة الجنائية

اليوم.. استئناف محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في "خلية الإسماعيلية"

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان