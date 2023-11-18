غدا.. استكمال إعادة محاكمة طبيب متهم بالإتجار في البشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري، غدا الأحد إعادة محاكمة طبيب متهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%.