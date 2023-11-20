الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر للجنايات

حشيش
حشيش

قررت  نيابة الشروق وبدر، اليوم  الاثنين، إحالة المتهمين بحيازة كمية من  مخدر الحشيش داخل سيارة بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها  .

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تفاصيل الواقعة

كانت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، قد اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها شخصان، وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على "130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرامًا".

 نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تبين أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحيازة "أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر "تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا".

باستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من "شخصين - لأحدهما معلومات جنائية" "تم استهدافهما وأمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر ة المتهمين مخدر الحشيش محكمة الجنايات مدينة بدر

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