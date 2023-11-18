السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش فى بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢ كيلو حشيش بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى الزقازيق

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط شخص بالدائرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر مدينة بدر مخدر الحشيش الإجراءات القانونية حبس

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