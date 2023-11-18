ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين في المرج والهرم

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة" بقيمة 4 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تتابع نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتيِّ قسمى شرطة (المرج – الهرم) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الهرم وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.