ضبط 3 متهمين بتجارة المخدرات فى القناطر الخيرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط بؤرة فى القناطر الخيرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (9،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4000 قرص عقار مخدر –2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")،

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.