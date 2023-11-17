الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بتجارة المخدرات فى القناطر الخيرية

المتهمين
المتهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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ضبط 133 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط بؤرة فى القناطر الخيرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (9،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4000 قرص عقار مخدر –2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")،

اعترافات المتهمين 

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكرا لبيع المخدرات مركز القناطر الخير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مركز شرطة القناطر الخيرية ضبط بؤرة في القناطر الخيرية

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