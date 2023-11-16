الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 133 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قطعة سلاح ناري، و275 قضية مخدرات وتنفيذ 85971 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 133 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهما».

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وأضافت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85971 حكما قضائيا متنوعا.. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 275 قضية مخدرات بحوزة 303 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 24 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 13 متهمًا».

وتابعت: «وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 301 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22698 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قطعة سلاح مخدرات قطاع الأمن العام وزارة الداخلية الأسلحة النارية

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