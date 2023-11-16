الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 300 طربة حشيش بقيمة 2 مليون جنيه مع عناصر إجرامية بالإسكندرية

حشيش
حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية- يقومان بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرامًا ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.100.000 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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