الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. "القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة على غزة والشمال والمحافظة الوسطى

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية لازالت تحلق في أجواء غزة، وتشن عدوانها على القطاع، مشيرًا إلى أن آخرها تركز على مخيم اللاجئين في المحافظة الوسطى، واستهدفت فيه منزلا يعود لعائلة أبو رحمة، ووقع عدد من الشهداء والجرحى الذين نقلوا لمستشفى الأقصى.

قوات الاحتلال استهدفت عددًا من الأبراج

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت عددًا من الأبراج، واستشهد 5 مواطنين، بينما أصيب الكثيرون، مشيرًا إلى أنه تم استهداف الجنوب ووسط قطاع غزة، وهي مناطق تدعي إسرائيل أنها آمنة، وطلبت من المواطنين النزوح إليها، ولكنها ترتكب المجازر تجاه هذه المناطق. 

وأكد أن مدينة غزة والشمال مازالت تتعرض لغارات عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي كانت قد ركزت قبل على المستشفى الإندونيسي بعدد من الأحزمة النارية وإطلاق الدبابات القذائف والرصاص الحي باتجاه المستشفى. 

كما كان لمنطقة جباليا وشمال قطاع غزة والمناطق الشرقية كحي الزيتون النصيب في القذائف الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية غارات عنيفة المحافظة الوسطى إسرائيل الأبراج

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