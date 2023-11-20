الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: نشعر بالفزع إزاء هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسى فى غزة

تيدروس غيبرييسوس
تيدروس غيبرييسوس

أدان تيدروس غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستفيات والأطقم الطبية في غزة.

وقال مدير الصحة العالمية في بيان:"نشعر بالفزع إزاء الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة"، مردفًا:" لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل مستشفى".

وأدى الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي، إلى مقتل 12 شخصًا، بينهم مرضى، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقال مروان عبدالله، وهو عامل طبي بالمستشفى الإندونيسي، إن الدبابات الإسرائيلية كانت مرئية من النوافذ.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الإندونيسي، إن قسم العمليات توقف عن العمل تمامًا، مؤكدًا أن استمرار القصف يمنع الأطقم الطبية من الوصول إلى الجثث.

وقال لوكالة أسوشييتد برس: "كان يمكننا رؤيتهم يتحركون ويطلقون النار علينا مما أدى إلى فزع النساء والأطفال، وهناك أصوات انفجارات وإطلاق نار متواصلة".

وأدانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة.

ووصفت الحادث، بأنه انتهاك واضح للقوانين الإنسانية الدولية. وقالت في بيان: "يجب على جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، استخدام كل نفوذها وإمكانياتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها".

 

تيدروس غيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية قوات الاحتلال غزة الصحة العالمية

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