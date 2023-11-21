الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عبدالعزيز لـ"الشاهد": وزارة الشباب طبعت الدستور ووزعته مجانًا حتى يقرأه الناس

المهندس خالد عبدالعزيز
المهندس خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الشئون المعنوية كانت تتولى احتفالات نصر أكتوبر في 2013، وكان هناك بعض المراجعات من وزير الدفاع وقتها المشير عبدالفتاح السيسي، حول الاحتفال فكان يتابع مجريات الاحتفال بنفسه.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء محي عبدالنبي، القائم بالأعمال في هيئة الشئون المعنوية، وكان هناك تواصل مع المشير السيسي وعمل تعديلات معه.

وأشار إلى أن لجنة الخمسين للدستور كان الهدف الأساسي هو أن يهتم الناس بقراءة الدستور، حتى أن وزارة الشباب قامت بطبع الدستور وتوزيعه مجانًا حتى يقرأه الناس.

وتابع: “كنا نقول من المهم أن الناس لا تقول نعم أم لا ولكن لابد أن تقرأ وتعرف المواد التي تم تعديلها في الدستور”.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

خالد عبدالعزيز احتفالات نصر أكتوبر المشير عبدالفتاح السيسي مجريات الاحتفال بنفسه الشئون المعنوية لجنة الخمسين للدستور

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