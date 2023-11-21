"عبدالعزيز" لـ"الشاهد": الرئيس السيسى لم يكن لديه نية للترشح للانتخابات الرئاسية الأولى

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنهم كانوا يلمحون أنهم يحتاجون لانتخابات رئاسية، ووجود خارطة طريق، ولم يكن هناك أي إيحاء أو بوادر أن المشير عبدالفتاح السيسي وقتها سيترشح للانتخابات.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الناس اتصلوا بالمشير السيسي، وتحدثوا معه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفي البداية لم يكن لديه رغبة بالترشح، وكان مؤمنًا أن منصبه كوزير لدفاع مصر مهم ويستطيع خدمة الوطن من خلاله بشكل كبير.

وأكد أنه عندما بدأت الاحتفالات بذكرى 6 أكتوبر في 2013 وبعد أوقات قليلة من الثورة وزارة الشباب كان لها دورًا كبيرًا في التنظيم، وكذلك الشئون المعنوية، والاحتفال أقيم وقتها على ستاد الدفاع الجوي، وأزعم أن هذا كان من الاحتفالات المميزة لانتصارات أكتوبر.

وأشار إلى أن الاحتفال كان له بعد آخر وهو أن الدنيا فيها فنون وسعادة وبهجة وسط الظروف التي عاشها الناس وأن نصلح الأمر وتعود الفنون، وشارك في الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ونانسي عجرم، وكبار الفنانين بمصر.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.