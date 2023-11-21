إحالة عصابة تسرق الدراجات النارية بمصر القديمة للمحاكمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، لمحكمة الجنح.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "قطع الضفيرة وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه في الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.