الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة تسرق الدراجات النارية بمصر القديمة للمحاكمة

ضبط دراجات نارية
ضبط دراجات نارية

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، لمحكمة الجنح.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "قطع الضفيرة وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه في الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وأمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

نيابة مصر القديمة الجزئية الدراجات النارية سرقة محكمة الجنح قطع الأسلاك

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