التصريح بدفن شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بالخانكة

صرحت نيابة الخانكة بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بالقليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

ولقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون فى مشاجرة بسبب خلافات على الحراسة بالقليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله (5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم) بالإنتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين (3آخرين) جميعهم مقيمون بشبين القناطر، وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.