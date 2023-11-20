الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى فى ضيافة أحمد موسى

حازم عمر
حازم عمر

يستضيف الإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” والمذاع على فضائية صدى البلد، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، للحديث أكثر عن برنامجه الانتخابي وخططه للدولة في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

حملة المرشح الرئاسي تلتقي مختلف الأمانات النوعية 

وسبق أن عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب علي أحمد علي، أمين محافظة كفرالشيخ وأمين مساعد أمانة الفلاحين المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد موسى صدى البلد على مسؤليتي

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