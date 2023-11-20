الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تاريخ يكشف تفاصيل بداية حفر قناة السويس وعلاقة الفراعنة بالأمر

قناة السويس
قناة السويس

قالت الدكتورة حسناء سليمان، أستاذ الحضارة والتاريخ، إن حفر قناة السويس كان فكرة الفراعنة وكانوا يهدفون إيصال البحر المتوسط بالأحمر عن طريق النيل والبحيرات المرة وكانت فكرة قوية، وحفروا قناة "سوستريس" ولكنها لم تكتمل.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كانت هناك محاولة أخرى للملك "دارا" ملك الفرس، ونخاو الثاني في الأسرة الثانية عشرة، كل هذه المحاولات كانت لإنشاء قناة وجعفر المنصور طالب بردمها، لأن عمرو بن العاص كان ثائرًا عليه.

البداية الحقيقية لحفر القناة

وتابعت سليمان أن نابليون عندما جاء لمصر أراد حفرها، فالعلماء قالوا له إنها لا تصلح لأن منسوب مياه البحر الأحمر أعلى من المتوسط بثمانية أمتار، مشيرة إلى أن الحقيقة الفعلية لقناة السويس كان في عهد ديليسبس، وكان صديق الخديو محمد سعيد، وأثر عليه تأثيرًا كبيرًا جدًا وأقنعه أنها ستضع مصر في مكان مختلف تمامًا، ومن عام 1854 تم وضع الخطط الاستراتيجية للبدء في الحفر وبدأ الحفر في القناة عام 1859.

وأشار إلى أنه كانت هناك فرمانات بها امتيازات كثيرة وأولها أنها قناة مصرية يكون رئيسها ديليسبس ومديرها مصري تعينه الحكومة المصرية وتكون محايدة لدول العالم.

أستاذ الحضارة والتاريخ قناة السويس الفراعنة البداية الحقيقية ديليسبس الخديوي محمد سعيد

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