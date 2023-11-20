وزير التموين.. ضخ مخزون استراتيجى من السلع بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وكذلك شركات المطاحن، بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين ‏والتجارة الداخلية إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، ‏وأكد أن هذا الإجراء يتم اتباعه سنويًا مع موسم الشتاء.

وأضاف ‏ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيرًا الي أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضًا.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال بأن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية؛ لمتابعة الموقف السلعي والدقيق أيضًا، والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد؛ للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏

يذكر أن المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع أساسية هى السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 إلي 25٪.



كما تم ادخال الدواجن تخفيض يصل إلى١٥فى المائة وقال المصيلحي إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

وشهد المعرض إقبالا شديدا لشراء السكر بـ٢٧جنيها والذى وصل سعره إلى ما يقرب من ٤٨جنيها وأكثر فى السوبر ماركت الصغيرة،

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، قامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لأن البيع يكون بسعر الجملة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين، مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عددا كبيرا من الأفراد.

وتسهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر، والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية؛ لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلًا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص، وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.



من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 و 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلي أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر، بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.