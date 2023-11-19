الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين" عن أزمة السكر: بعض المرتزقة جمعوه لبيعه بأسعار مرتفعة

السكر
السكر

قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين بشئون التجارة الداخلية، إن هناك فجوة في السكر ما بين الإنتاج والاستهلاك بحجم يصل لـ 500 ألف طن، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 90% من السكر محليًا، والـ10% المتبقية تقدر بـ 500 ألف طن. 

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن عدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة لارتفاع أسعار السكر هو ما أدى لارتفاع الأسعار محليا، فضلا عن انخفاض الكميات المعروضة في السوق، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ضخت كميات من السكر في البورصة السلعة بسعر 24 ألف جنيه للطن، حيث يباع الكيلو للمواطن بـ27 جنيها. 

وأكد أن شعور المواطن بإمكانية ارتفاع كيلو السكر بدأ يحدث تكالب على شراءه، مما أدى لزيادة الاستهلاك بصورة مضاعفة، وقام بعض المرتزقة بتجميع السكر لإعادة تدويره وبيعه في أماكن أخرى بأسعار مرتفعة.

حجم المخزون من السكر يكفي لشهر إبريل المقبل

وأوضح أن حجم المخزون من السكر يكفي لشهر أبريل المقبل، وهذا المخزون ليس للبيع والشراء، ولكنه هدفه مواجهة الأزمات مثل الإغلاق الذي حدث في أزمة كورونا، مضيفًا أن السكر موجود في السوق، ولا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن تكالب المواطنين على الشراء هو ما أدى إلى هذه المشكلة.

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