سقطا بـ5 كيلو حشيش.. حبس ديلرى بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، قرارًا بحبس متهمين عقب ضبطهما بـ5 كجم من الحشيش في مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات في إحرازهما مواد مخدرة.

في السياق، أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين عثر بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش زنة 5 كجم وهاتفان محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.