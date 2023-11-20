الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقطا بـ5 كيلو حشيش.. حبس ديلرى بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

حشيش
حشيش

أصدرت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، قرارًا بحبس متهمين عقب ضبطهما بـ5 كجم من الحشيش في مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات في إحرازهما مواد مخدرة.

في السياق، أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

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وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين عثر بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش زنة 5 كجم وهاتفان محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

نيابة الشروق وبد 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش مدينة بدر المعمل الكيماوي رجال المباحث

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