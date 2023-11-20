الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب": الدولة منفتحة على استيعاب الاستثمار فى القطاع

أحمد بدوي
أحمد بدوي

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطوات ثابتة في دعم قطاع الاتصالات الذي يسهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني، وأن الدولة لديها خطط ومنفتحة على الجميع لاستيعاب الاستثمارات الراغبة في الاستثمار بالقطاع.

قطاع الاتصالات يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مصر سوق واعدة لجميع استثمارات الاتصالات ورقم مهم لكل الجهات الراغبة في ضخ استثمارات في السوق المصرية، ويسعدنا تحقيق أرباح للعودة بالنفع على الموازنة العامة للدولة. 

وثمن بدوي جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يقود منظومة نجاح هدفها الحفاظ على مكتسبات الدولة من خلال تنظيم أداء الخدمات من شركات المحمول للمواطن.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بشأن سوء خدمات المحمول والإنترنت في بعض المحافظات والمراكز والقرى، منها طلب الإحاطة المقدمة من خالد بدوي بشأن سوء الخدمات بمركز الإبراهيمية، مؤكدًا أن شركات المحمول تسير بمنهج "أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب"، موضحًا أن هناك عروضًا وإعلانات في كل مكان لا تتعدى أكثر من 15%، وتابع "أن الشركات تبيع الهواء للمواطنين وهناك نقص في خدمات العملاء وتغطية هذه الشبكات".

وطالب إيهاب عبدالعظيم برفع كفاءة خدمات المحمول والإنترنت بجميع قرى مركز العدوة بالمنيا ورفع كفاءة استخدام الإنترنت للمواطنين.

لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية قطاع الاتصالات الاقتصاد الوطني

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