الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "اتصالات النواب": "حياة كريمة" أدخلت منظومة التحول الرقمى لـ1500 قرية

النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد في السنوات الأخيرة تنمية كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر قادرة على التكنولوجيا الرقمية.

وأضاف أحمد بدوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن البنية التحتية والأساسية هدف الدولة لنجاح الرقمنة، لافتًا إلى أنه من عام 2020 لعام 2022 تم تشغيل 6440 محطة اتصالات جديدة، وهو يمثل 25% من إجمالي المحطات التي أنشأت عام 1998 لعام 2019، مما يؤكد تبنى واهتمام الدولة المصرية بمنظومة التحول الرقمي.

ولفت إلى الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول باستثمارات تقدر 1.6 مليار جنيه، وهذه الترددات أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات.

وأكد أحمد بدوى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سهلت توصيل كافة التحول الرقمى من خلال توصيل ألياف الخدمات الضوئية للقرى، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة طموحة لتوصيل الخدمات الضوئية بالقرى، كما تتوسع الدولة فى خدمات الصوت والبيانات بتكنولوجيا الجيل الرابع، لافتا إلى أن 1500 قرية وصلها خدمات التحول الرقمي.

الاتصالات حياة كريمه لتحول الرقمى

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