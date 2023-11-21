ابرزها رحيل والدة السيدة العذراء.. 3 مناسبات يحتفل بها الأقباط اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديسة حنة والدة القديسة العذراء مريم.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، تنيحت القديسة البارة التقية حنة والدة السيدة العذراء القديسة مريم والدة الإله، وكانت هذه الصديقة ابنة لماثان بن لاوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من سبط يهوذا، وكان لماثان هذا ثلاث بنات الأولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة، والثانية صوفية أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة الصديق يواقيم من سبط يهوذا ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم أم مخلص العالم.

وبذلك تكون السيدة البتول وسالومي وأليصابات بنات خالات، وإن كنا لا نعلم عن هذه الصديقة شيئا يذكر، إلا إن اختيارها لتكون أما لوالدة الإله بالجسد لهو دليل علي ما كان لها من الفضائل والتقوى التي ميزتها عن غيرها من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة، وإذ كانت عاقرا كانت تتوسل إلى الله إن ينزع هذا العار، فرزقها ابنة قرت بها عيناها وأعين كل البشر، هي العذراء مريم أم مخلص العالم.

استشهاد القديس ميخائيل الراهب

كما الكنيسة القبطية الارثوذكسية أيضًا بذكرى استشهاد القديس ميخائيل الراهب، وتذكار شهادة القديس ارشيلاؤس و تذكار اليشع القمص.

من جهة أخرى، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة القديس يوحنا المعمدان بمدينة الخَيَّالَة، بحي البساتين التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، ودشن مذابحها وأيقوناتها، ليصل عدد الكنائس التي تدشن بيد قداسته منذ تنصيبه بطريركًا 181 كنيسة.

وتحل اليوم الذكرى الحادية عشرة لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا على كرسي القديس مار مرقس الرسول.