الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا تيموثاوس يسيم 41 أغنسطس بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس

الانبا تيموثاوس
الانبا تيموثاوس

صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، القداس الإلهي بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس،  في كنيسته بمنيا القمح، وفي ختام نهضته السنوية صلى نيافته صلوات رسامة ٤١ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس.

قداس الذكرى 15 لنياحة الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق 

وفي السياق ذاته صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس قداس الذكرى ١٥ لنياحة مثلث الرحمات الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق والذي تنيح في ١٩ نوفمبر ٢٠٠٨.

ونظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية"  في بيت "سان مارك" بالخطاطبة.


جرى خلال المؤتمر عرض ومناقشة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.


حضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الإعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.


شارك في المؤتمر ٢٥٠ شخص ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.


وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.


كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.

 

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