الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

‏ولي العهد الأردني
‏ولي العهد الأردني

وصل منذ قليل، ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني لجنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة.

وقالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وصول ولي العهد يأتي للاطلاع على عملية تجهيز المساعدات وبجانب تجهيز المستشفى الميداني الذي سيتواجد في خان يونس، مؤكدة أن هناك ترجيحات بأنه سيكون مع المستشفي الميداني من أجل الاطلاع والانتهاء في أسرع وقت والخدمات التي يقوم بها الجانب المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

غزة مدينة العريش العريش

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