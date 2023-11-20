الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية" تكشف الكوارث التى لاحقت المؤسسات الصحية بسبب القصف الإسرائيلى

غزة
غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الكوارث التي لاحقت المؤسسات الصحية بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والطبية والمستشفيات بقطاع غزة.

تدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف فى غزة

وقال، خلال مداخلة مع منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إنه تم خروج 63 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف في غزة، بجانب عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج خارج غزة والذي يبلغ نحو 170 شخصا، مشيرا إلى خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي.

وأكد: إننا نشهد انهيارا في المنظومة الصحية، والمستشفيات تخرج عن الخدمة، ونحتاج إلى خروج الجرحى من قطاع غزة، مشيرًا إلى خروج مستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما، مما أدى لاستشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي على المستشفى.

الصحة الفلسطينية فلسطين القصف الإسرائيلى إسرائيل مستشفى الاندونيسي

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