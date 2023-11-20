الصحة الفلسطينية: استهداف 160 مؤسسة صحية فى غزة حتى الآن

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إننا نشهد انهيارًا في المنظومة الصحية بـ قطاع غزة.

وتابع، خلال مداخله مع منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه مستشفيات قطاع غزة تخرج عن الخدمة، ونحتاج إلى خروج الجرحى من قطاع غزة، مشيرًا إلى خروج مستشفى الإندونيسي عن الخدمة تمامًا مما أدى ذلك إلى استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي على المستشفى.

وأضاف، أن مستشفى كمال عدوان استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة، بجانب أنه فقد ما لديه من وقود، منوهًا أن هناك عددا قليلا من سيارات الإسعاف ما زال يعمل في قطاع غزة؛ بسبب استهداف سيارات الإسعاف بشكل مستمر وهمجي، بالإضافة إلى استهداف 160 مؤسسة صحية في غزة حتى الآن.