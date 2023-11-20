وكيل تعليم بورسعيد تشهد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة"

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" للمحاضر المهندس كمال السيد النحاس رئيس أشغال بورسعيد – هيئة قناة السويس، بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وكيل أول الوزارة تشهد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة"

وأكدت وكيل أول الوزارة خلال كلمتها للحضور من قيادات المديرية والعاملين بها، أن الكفاية المائية للفرد تتسق ورؤية مصر 2030، وأن ترشيد استهلاك المياه واجب إنساني وقومي وديني كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، ولضمان الأمن المائي والحفاظ على مصادر الدولة من المياه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

من جانبه قال المهندس كمال النحاس أن نهر النيل يوفر 70 % من احتياجات مصر المائية وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورة الحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر مائي نتيجة التدهور البيئي والزيادة السكانية المرتفعة وفقدان التنوع البيولوجي وهي ظواهر عالمية مستجدة بالإضافة لظاهرة الأمطار الحمضية.

وتطرقت الندوة لتعريف المستهدفين بمصادر المياه الطبيعية وأهميتها والمشكلات المترتبة على نقص المياه والموارد البديلة لمصادر لمياه وأهمية والتعريف بالفقر المائي ومراحل عملية تحلية المياه عن طريق محطات مخصصة أبرزها محطة التحلية بمنطقة الرسوة على مساحة 70 فدانا لإنتاج 480 ألف لترا مكعبا من مياه الشرب النقية يوميا.

وأشار رئيس هيئة الأشغال إلى ضرورة توعية الطلاب داخل المدارس بمخاطر الفقر المائي وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على مصادر المياه النظيفة عن طريق تفعيل الأنشطة التربوية ومن خلال الندوات التثقيفية التوعوية وتعريفهم برؤية مصر 2030 للحفاظ على الثروة المائية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث